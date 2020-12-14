Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

Он сообщил, что привился несколько дней назад и пока не знает, эффективна ли российская вакцина, однако слышал много положительных откликов о ней. Кинорежиссеру еще предстоит сделать второй укол.

Стоун заявил, что считает российскую вакцину полезной и не понимает, почему на Западе ее игнорируют. «Пресса просто замалчивает всю информацию», — сказал он.

Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Он снял документальные картины о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем, а также о российском лидере Владимире Путине. Помимо этого, он выступил режиссером фильмов «Взвод», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Прирожденные убийцы» и «Александр».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов. Также среди вакцинированных заболевших не выявлено ни одного тяжелого случая COVID-19. У части привившихся «Спутник V» наблюдались повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль.