Сын Мадуро привился вакциной «Спутник V»

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Николас Мадуро Герра привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает RT.

После процедуры он заявил, что Россия оказалась «оплотом» медицины на глобальном уровне. В то время как некоторые страны «концентрируются на разжигании войн, вмешательстве, санкциях и попытках навредить», Россия сосредотачивается на «поисках лекарства от мировых болезней».

Недавно избранный депутатом парламента, Мадуро-младший стал одним из добровольцев, участвующих в третьем этапе испытаний препарата в латиноамериканской стране. Теперь он шесть месяцев будет находиться под наблюдением местных врачей, которые находятся в прямом контакте с разработчиками вакцины в центре Гамалеи.

Власти Венесуэлы рассчитывают приступить к массовой вакцинации с апреля по май 2021 года.

Президент Владимир Путин 2 декабря поручил начать вакцинацию россиян отечественным препаратом «Спутник V» от центра имени Гамалеи. В Москве кампания началась 5 декабря. В четверг, 10 декабря, стало известно, что в регионах процедура начнется в течение недели. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить ее проведение и в период новогодних праздников с 1 по 10 января.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Новосибирск и Ростов на Дону поступила вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Ее выпустили в гражданский оборот.