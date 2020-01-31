Американский режиссер Оливер Стоун предсказал США возмездие за зло в беседе с RT.

По его словам, США — это сила зла для людей, которые хотят реформ и стремятся изменить положение вещей. «Это вернется к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила», — сказал Стоун.

Режиссер также заявил, что США очень коррумпированная страна. Он добавил, что уровень коррупции в Соединенных Штатах намного выше, чем в любом другом государстве. «Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги», — заключил режиссер.

Оливер Стоун снял документальные картины о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем, а также о российском лидере Владимире Путине. Помимо этого, он выступил режиссером фильмов «Взвод», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Прирожденные убийцы» и «Александр».

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