Стоун поделился впечатлениями от общения со «скромным и рассудительным» Путиным

Американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии он назвал политика человеком застенчивым и скромным. Кинематографист, который снимал документальную картину о российском лидере «Интервью с Путиным», пояснил, что они провели вместе 20-30 часов.

«Рассудительный, думает о том, что он говорит, играет в шахматы... балансирует каждый аргумент, видит хорошие и плохие стороны», — продолжил Стоун.

Режиссер добавил, что Путин всегда адаптируется к различным ситуациям и находит из них выход. Он отметил дипломатичное поведение президента, который, по его словам, всегда учитывает чужие интересы и не занимает жесткую позицию.

Ранее сообщалось, что Стоун попросил российского лидера стать крестным отцом его дочери. Путин спросил, хочет ли его дочь быть православной. «Мы сделаем ее», — ответил режиссер. Президент отметил, что сначала нужно спросить ее саму. Стоун согласился и уточнил, что ей 22 года и она воспитана в христианской традиции.

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