Врачи оценили связь между формой COVID-19 и потерей обоняния

Пациенты, заболевшие COVID-19 в легкой форме, чаще жалуются на потерю обоняния, чем граждане с тяжелой формой инфекции. Связь между этим симптомом и течением болезни, ранее отмеченную в Роспотребнадзоре, оценили в комментарии «Газете.ру» опрошенные эксперты.

По словам терапевта Тины Петровской, потеря обоняния говорит о поражении нервной системы, в то время как у тяжелых пациентов в наибольшей степени страдают легкие. Однако частота проявления симптома не связана с тяжестью болезни, отметила она.

Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова и иммунолог Владимир Болибок в свою очередь пояснили, что люди с развившейся пневмоний реже обращают внимания на потерю обоняния, так как у них есть другие более серьезные жалобы.

Инфекционист Анна Баландина добавила, что полагаться на эти признаки болезни при определении формы COVID-19 нельзя, так как состояние пациента может ухудшиться в любой момент. Так, у части больных, госпитализированных впоследствии с вирусной пневмонией, на начальных этапах были признаки ОРВИ — легкая лихорадка, недомогание и потеря вкуса и обоняния. «Закономерность, обозначенная Роспотребнадзором, действительно прослеживается, однако я бы не стала на нее ориентироваться», — заключила она.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в среднем заразившийся коронавирусом россиянин теряет способность чувствовать запахи на 7-10 дней. Нарушение обоняния встречается более чем в 80 процентах случаев заболевания COVID-19. На потерю или искажение вкуса жалуется более 50 процентов пациентов.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. В стране за последние сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.