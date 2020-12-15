Иммунолог назвал основной отличающий коронавирус симптом и срок его появления

От других инфекций коронавирус отличает именно потеря обоняния и вкуса, что, однако, характерно для тех пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

Самые основные [симптомы] — потеря обоняния и вкуса. Это характерно прежде всего для коронавирусной инфекции. Может встречаться и у других вирусов, например, у гриппа, но для них это менее характерно. Владимир Болибок

При этом вкусы и запахи пропадают не сразу. «Через несколько дней, — сказал Болибок. — Это идет уже где-то вторая неделя манифестации коронавируса».

Он отметил, что пациенты с тяжелой формой заболевания к этому времени уже оказываются в больнице с пневмонией.

Ранее стало известно, что некоторые переболевшие COVID-19 стали по-другому воспринимать вкусы и запахи, причем такой эффект может быть продолжительным. Так, вместо жареных овощей они могут почувствовать резкий запах хлорки и аммиака, а кофе может ощущаться слишком кислым.