Переболевшие COVID-19 пожаловались на невозможность есть привычную еду

Некоторые переболевшие COVID-19 стали по-другому воспринимать вкусы и запахи, такой эффект может быть продолжительным. На это пожаловались несколько поправившихся девушек, сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянка Юлия рассказала, что после перенесенной болезни какое-то время не чувствовала запахи. Однажды она решила пожарить грибы с луком, и, открыв крышку сковороды, внезапно ощутила резкий запах хлорки и аммиака и испугалась.

Другая девушка Екатерина заметила странный и непривычный запах, когда сварила куриный бульон. Его же она позже почувствовала от куриных наггетсов в «Макдональдс» и от курицы в гостях у родителей. На что были похожи эти вкус и запах, она не уточнила.

У Натальи возникла реакция на кофе, который стал казаться ей кислым, как будто туда добавили испортившееся молоко. Женщина призналась, что из-за изменившегося вкусовосприятия ей стало невозможно есть привычную еду. «Все, что я сейчас могут есть, это хлеб, картошка, что-то достаточно нейтральное», — сказала она.

Канал уточняет, что перенесшие инфекцию люди самоорганизоваются в группы и чаты, делятся информацией между собой. Некоторые участники таких пабликов отмечали, что обращались к врачам, но те не смогли помочь им. Предположительно, изменения в восприятии вкуса и запаха связано с воздействием вируса на центральную нервную систему.

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ранее предупредила, что коронавирус умеет проникать в мозг человека через клетки в носовой полости, и потеря обоняния может свидетельствовать о нарушении защитного барьера и риске поражения мозга.