Терапевт перечислила возможные диагнозы при потере обоняния

Если обоняние пропало не из-за заражения коронавирусом, этот симптом все равно может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания. Возможные диагнозы в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила врач-терапевт Елена Селькова.

В первую очередь, запахи могут пропадать при отеке слизистой оболочки носа. Как правило, это происходит вследствие острых респираторных заболеваний или аллергических реакций, особенно в период цветения. Кроме того, потеря обоняния может проявиться после перенесенного инфаркта или при переломе решетчатой пластинки носа.

Как пояснила врач, отсутствие запахов может свидетельствовать о наличии хронического заболевания. Например, болезни Паркинсона или Альцгеймера, а также опухоли головного мозга. «При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни. Именно поэтому очень важно при первых же симптомах обратиться к врачу и пройти обследование», — подчеркнула врач.

Ранее биолог Анча Баранова объяснила, что потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не безобидным симптомом, а свидетельствовать о нарушении барьера, который защищает мозг человека от поражений.