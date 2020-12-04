Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть

Россиянин заразился коронавирусом, потерял обоняние и перестал пьянеть. Об этом он рассказал на портале Pikabu.

Больной решил проверить, будет ли он чувствовать вкус разных продуктов и напитков и запах бытовой химии. «Чеснок — горький и чутка жжет. Вкуса чеснока нет. Аромата нет. Мандарин — просто сладкий. Лимон — чутка кислый и жжет. Сыр — как резина соленая. Спирт! Чистый. Идет, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло. Я при нормальной жизни водку пить не могу. Как и другие крепкие напитки. А тут. Но! Не пьянеешь. Я не смог. Вообще. Выпил треть стакана спирта, и ничего», — написал пользователь mg.4.

Затем он решил понюхать уксус, хлорку, белизну и бензин, но ничего не почувствовал. «И тут меня слегка осенило плохой мыслью. Даже с холодком по коже. Я открыл конфорку на малый ход (газ с баллонов) — нет запаха одоранта!!!» — предупредил юзер.

Он призвал всех, кто также не имеет обоняния, быть бдительными, поскольку «есть шанс выпить что-то не то» или не почувствовать утечку газа. «Честно сказать, я немного с этой мысли поднапрягся. Это очевидные мысли, но я о них не слышал ни от кого. А газ у нас везде. И больные теперь тоже. А датчики утечки — нет», — заключил автор.

Ранее 4 декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что при заражении коронавирусом могут возникать практически незаметные симптомы — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание. По его словам, при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными.

Употребление чистого спирта может привести к химическому ожогу полости рта и пищевода. Кроме того, специалисты не рекомендуют употреблять алкоголь при заболевании коронавирусной инфекцией.