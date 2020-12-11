Доктор Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе. Видеоролик доступен на YouTube.

По его словам, есть две ситуации, когда отсутствие обоняния может реально угрожать жизни. «Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов», — сказал специалист. Он призвал людей, зараженных коронавирусной инфекцией, проверять продукты перед употреблением и при необходимости прибегать к помощи окружающих.

Кроме того, из-за отсутствия обоняния больной не может ощущать запах дыма и газа. Комаровский отметил, что во время отопительного сезона необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.

Ранее Комаровский возмутился некоторыми народными советами по борьбе с коронавирусом. «Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой — это вообще маст-хэв, без этого вообще никак», — отметил доктор. Так он ответил на вопрос о самых глупых рекомендациях, которые встречал.