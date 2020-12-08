Доктор Комаровский развеял миф о влиянии препаратов на COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нестероидные противовоспалительные средства не влияют на возможность легко перенести COVID-19. Он развеял миф про эту группу препаратов, отвечая на вопрос читательницы в Instagram.

В комментарии женщина указала, что, исходя из опыта знакомых, прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение коронавируса, несмотря на факторы риска, в частности, сахарный диабет. Однако доктор подчеркнул, что это обманчивое впечатление.

«Если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой», — пояснил специалист. По его словам, это субъективная оценка и будет связано только с ощущениями человека.

Комаровский заявил, что человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет ровно столько же шансов на тяжелую форму болезни, как и человек, не принимающий эти препараты. Он пояснил, что на тяжесть заболевания это не влияет, госпитализация все равно может потребоваться.

Ранее Комаровский также показал, как больные коронавирусом, которым рекомендовано спать на животе, могут упростить себе жизнь. Он подчеркнул, что сон в таком положении — один из самых эффективных способов активизации воздухообмена в легких.