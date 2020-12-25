Глава центра Гамалеи поддержал идею введения «ковидных паспортов»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24» поддержал идею о введении «ковидных паспортов» для привитых от коронавируса россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Гинцбурга, ковид-паспорта — «совершенно правильная вещь». Он считает, что вводить их следует одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый имел при себе документ, подтверждающий, что он привит и на определенное время полностью защищен от возможности заражения коронавирусом.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею о специальных паспортах для привитых от коронавируса россиян. По ее словам, введение специальных документов для обладателей антител к COVID-19 не планируется.

В конце ноября в комитете Госдумы по охране здоровья высказались против введения так называемых ковидных паспортов. Член комитета Александр Петров назвал подобную меру абсурдной с точки зрения медицины, так как у одних иммунитет может сохраняться несколько месяцев, а у других его хватит всего на месяц. По его мнению, действенной заменой такого «паспорта» может стать свежая справка о наличии антител.

В мае глава Минздрава Михаил Мурашко говорил о возможном появлении в России «паспорта иммунитета». Он указывал, что данные о зараженных коронавирусом гражданах содержатся в специальной базе, туда же вносится информация о госпитализированных с признаками пневмонии и о контактировавших с больными.