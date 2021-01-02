Минздрав отчитался о 800 тысячах привитых от коронавируса россиянах

Более 800 тысяч россиян по всей стране привились от коронавируса. Об этом отчитался министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Глава ведомства рассказал, что вакцинация в стране идет очень активно, в регионы завезено уже более 1,5 миллиона доз препарата. «С учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину», — уточнил Мурашко.

В конце декабря инфекционист Ирина Шестакова оценила необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных россиян. По ее словам, если к осени 2021 года больше половины жителей России сделают прививки, тогда значительно сократится число заболевших коронавирусом и, следовательно, разгрузится здравоохранение. Именно с этого момента жизнь более или менее нормализуется, отметила врач.

Ранее Шестакова сообщила, что сделать прививку от коронавируса в ближайшее время готовы меньше половины населения России — 21 процент. При этом в Европе в настоящее время привиться от COVID-19 готовы 65 процентов населения.