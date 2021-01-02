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Минздрав отчитался о 800 тысячах привитых от коронавируса россиянах

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Более 800 тысяч россиян по всей стране привились от коронавируса. Об этом отчитался министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Глава ведомства рассказал, что вакцинация в стране идет очень активно, в регионы завезено уже более 1,5 миллиона доз препарата. «С учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину», — уточнил Мурашко.

В конце декабря инфекционист Ирина Шестакова оценила необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных россиян. По ее словам, если к осени 2021 года больше половины жителей России сделают прививки, тогда значительно сократится число заболевших коронавирусом и, следовательно, разгрузится здравоохранение. Именно с этого момента жизнь более или менее нормализуется, отметила врач.

Ранее Шестакова сообщила, что сделать прививку от коронавируса в ближайшее время готовы меньше половины населения России — 21 процент. При этом в Европе в настоящее время привиться от COVID-19 готовы 65 процентов населения.

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