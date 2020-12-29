Названа доля готовых привиться от коронавируса россиян

Сделать прививку от коронавируса в ближайшее время готовы меньше половины населения России (21 процент), сообщила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Те страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, те и будут в выигрыше», — отметила специалист. По ее словам, массовые опросы свидетельствуют о том, что в Европе в настоящее время привиться от COVID-19 готовы 65 процентов населения.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.