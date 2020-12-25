Россиянам рассказали о вакцине против всех штаммов коронавируса

Универсальной вакциной против всех штаммов коронавируса является инактивированная вакцина. Разработкой такого препарата занимаются в центре имени Чумакова, рассказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Его слова приводит Ura.ru.

«Там представлены все белки вируса и образуется полный иммунный ответ. Думаю, что у нее будет более полная защита против каких-то модификаций вируса», — отметил ученый.

По словам профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, преимущество инактивированной вакцины заключается в том, что в ней содержится не только белок шипа, но и другие гликопротеины. Вместе с тем он отметил, что в сверхэффективности вакцины нет необходимости в принципе, поскольку коронавирус мутирует не так сильно. В случае критических мутаций можно будет создать другую вариацию на старой платформе, объяснил Аграновский.

Ранее сообщалось, что у коронавируса нет никаких серьезных мутаций, поэтому закрытие границ из-за нового штамма COVID-19 бессмысленно. Так считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Вирусолог отметил, что мутации у коронавируса были и раньше, а его новый штамм, выявленный в Великобритании, не повлиял на работу по борьбе с инфекцией.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Эта же мутация позже была выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Английские ученые пояснили, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее. Более 20 стран мира уже объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.