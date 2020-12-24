Биолог объяснила отсутствие новых мутаций коронавируса в России

Новые мутации коронавируса, обнаруженные в Великобритании и Дании, скорее всего, уже есть в России, но в стране делается недостаточно исследований для их выявления. Об этом РИА Новости рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Штаммы в Европе были обнаружены в ходе многочисленных исследований. Баранова предположила, что отсутствие данных об этих вариантах вируса в России может быть связано с недостаточной глубиной вирусологического исследования населения с помощью расшифровки последовательности генома вируса (секвенирования). Она отметила, что в стране есть только выборочная неполная картотека штаммов, так как ученые секвенируют вирусы не так много.

«Если мы сейчас всех обследуем и секвенируем личный вирус каждого, то выясним, что у нас вирусов, слегка отличающихся от стандарта, пруд пруди», — уточнила биолог, добавив, что если бы какая-то из мутаций была более опасной, то увеличилась бы смертность, чего не наблюдается.

Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин ранее говорил, что в настоящее время не выявлено штаммов коронавируса, которые могут вызвать более серьезные последствия для зараженных, однако существует вероятность, что в будущем такая мутация появится. Чтобы не дать возможность патогену эволюционировать, люди должны начать прививаться, отметил он.