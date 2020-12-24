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Ученый оценил вероятность смертоносной для человечества мутации коронавируса

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Последующие мутации коронавируса могут вызвать более серьезные последствия для заразившихся, однако в настоящее время таких штаммов не выявлено. Об этом РИА Новости заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, на протяжении всей истории существовали как относительно безопасные инфекции, например, риновирусы, так и смертоносные вирусы, например, черная оспа. При этом патогены распространялись по человеческой популяции в течение многих тысяч лет, и по прошествии времени они не меняли свои свойства заразности и летальности.

В связи с этим Базыкин подчеркнул, что при мутации вирус необязательно становится опаснее или безопаснее для человека. Тем не менее нельзя исключать риск того, что появится штамм коронавируса, который увеличит тяжесть заболевания.

Он добавил, что для вируса важен естественный отбор, в результате которого появляются новые варианты, увеличивающие его способность распространения.

Ранее Базыкин напомнил, что, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации COVID-19. В связи с этим единственный способ остановить мутации вируса — вакцинация граждан. При этом препараты против инфекции, вероятнее всего, будут эффективны, несмотря на изменчивость патогена.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. За последние сутки в стране выявили 27 250 новых случаев инфицирования. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.

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