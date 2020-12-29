Россия
 
Последние новости
Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету
Прах звезды «Стар Трека» 12 лет тайно хранился на МКС
Самая красивая женщина в мире слизала снег с окна и вызвала отвращение у фанатов
Джонни Депп поделился ожиданиями от 2021 года
Автор «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года
Российские эксперты рассказали о росте числа опасных природных явлений
Российский космонавт раскрыл меню новогоднего стола на МКС
Россиянам рассказали о новых правилах продажи систем нагревания табака
Звезда «Уральских пельменей» оказался на территории взятого штурмом монастыря
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Власти надеются, что все россияне в ближайшем будущем смогут выбирать, какой из вакцин привиться от коронавируса. Об этом заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

На вопрос о том, будет ли у россиян возможность выбирать препарат с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно. «Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — пояснила вице-премьер.

По ее словам, у граждан уже сейчас есть такая возможность. Голикова отметила, что вторая вакцина в небольших партиях (около 30 тысяч) уже вышла в гражданский оборот. Ее направят «во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве». «И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы», — заключила она.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург назвал отличие коронавируса от гриппа
Гинцбург рассказал о вакцине с защитой от коронавируса на два года
Власти Москвы разрешили гулять по городу в новогоднюю ночь