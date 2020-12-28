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Гинцбург рассказал о вакцине с защитой от коронавируса на два года

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Комбинация российской вакцины «Спутник V» и препарата от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca способна защитить человека от коронавируса на два года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в результате использования такой гибридной двухкомпонентной вакцины клетки памяти будут образовываться интенсивнее. «И вакцина, совершенно очевидно, будет защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года», — сказал он.

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