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Гинцбург рассказал об испытании препаратов для лечения коронавируса

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России могут появиться несколько препаратов для лечения пациентов с коронавирусом на основе антител, испытания одного препарата начнутся следующей осенью, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

По словам Гинцбурга, препарат будет применяться как капельница, эффект от него предположительно появится через 7-10 дней. Лекарство будет в разы дороже вакцины, уточнил он.

«Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь», — сказал он.

В ответ на вопрос о возможных рисках от применения препарата, специалист отметил, что «для этого и проводятся клинические испытания».

Накануне журналисты The Guardian сообщили, что в Лондоне начались испытания нового препарата Storm Chaser («Штормовой охотник») для получения быстрого иммунитета к коронавирусу. По данным издания, препарат уже находится на первой фазе клинических испытаний на добровольцах. Антитела будут вводиться добровольцам в два этапа.

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