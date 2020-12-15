Иммунолог раскрыла условие для заражения коронавирусом после прививки

Условием для заражения коронавирусом после прививки может стать игнорирование второй части вакцины, которой необходимо привиться спустя три недели после первой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская.

По ее словам, в ситуации с необходимостью прививаться дважды остается полагаться лишь на сознательность граждан. «Если не делать вторую часть (...), коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета», — раскрыла подробности эксперт.

Она отметила, что во многих странах будет работать электронная система оповещения граждан. При этом сознательные пациенты и без этого не забудут прийти второй раз, а тем, кто не хочет, не поможет и оповещение. По мнению Степенской, главное — объяснить необходимость повторной вакцинации для лучшего иммунитета.

Ранее российской кардиолог Никита Ломакин пояснил, почему лекарства от коронавируса https://lenta.ru/news/2020/12/15/lekarstva/. По его словам, в начале эпидемии у врачей не было времени разбираться с действенностью препаратов и они делали исследования с малым количеством больных. Сейчас, получив доступ к большому массиву данных, они выяснили, что эти лекарства не работают.