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Российский врач объяснил cнижение эффективности лекарств от COVID-19

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы (ЦКБ) Никита Ломакин в разговоре с «Известиями» объяснил снижение эффективности препаратов от коронавируса.

Российский врач заявил, что ряд препаратов, которые используют для лечения коронавируса, считали эффективными. Однако по мере исследования COVID-19 выяснилось, что ничего не работает. «Инструменты, которые мы привыкли использовать для доказывания эффективности того или иного метода, не действуют», — отметил он.

Ломакин отметил, что в начале пандемии препараты не работали, однако у ученых не было времени и ресурсов, поэтому «исследования начали проводить на коленке, на 35 больных». Однако когда специалисты получили возможность работать с большими массивами данных, оказалось, что эти препараты неэффективны.

Он также пояснил рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым прививающиеся от коронавируса не должны до и после укола длительное время принимать алкоголь. По словам специалиста, это касается не конкретной вакцины, а в принципе процедуры вакцинации, и связано с тем, что алкоголь — это иммунсупрессия. «То есть он теоретически может повлиять на эффективность любой вакцины», — сказал он.

В начале ноября ученые Медицинской школы Университета Питтсбурга в США разработали новый метод получения мощных фрагментов антител против коронавируса SARS-CoV-2 из организма лам. Исследователи иммунизировали ламу фрагментом белка-шипа (S-белок) SARS-CoV-2, благодаря чему через два месяца иммунная система животного вырабатывала зрелые нанотела против вируса.

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