Пульмонолог усомнился в эффективности лекарств от COVID-19

Не существует ни одного лекарства, которое бы гарантированно остановило коронавирус, большинство препаратов влияют на симптомы, заявил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов. Его слова передает РИА Новости.

Ни один препарат, по словам Аверьянова, не может остановить «разрушительные действия» SARS-CoV-2 и его прогрессирование. Большинство лекарств, добавил пульмонолог, также могут быть неэффективными.

Ранее специалист Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что в мире не существует вакцин, которые защищают от вирусов на 100 процентов. Он отметил, что даже самые лучшие вакцины в мире имеют защиту до 90 процентов, но даже таких примеров крайне мало. В борьбе с коронавирусом, по его словам, нужна «живая» вакцина, которая содержит в себе сам вирус.

В России также получил постоянную регистрацию препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир».