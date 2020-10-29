Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает ТАСС.

«Получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — сказал чиновник.

Он отметил, что по ускоренной процедуре к обращению были допущены вакцины и препараты для противовирусной терапии: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Левилимаб» для купирования цитокинового шторма.

Ранее Минздрав разрешил амбулаторное использование двух отечественных препаратов от COVID-19 «Коронавир» и «Арепливир» с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».

На лекарства от коронавируса в России были установлены предельные цены. Так, десять таблеток «Авифавира» будут стоить одну тысячу рублей, 40 таблеток — четыре тысячи, 50 таблеток — пять тысяч. Цена в 100 рублей за таблетку не учитывает НДС, оптовые и розничные надбавки.