Разработчик «Спутник V» рассказал о реальной защите вакцин

В мире не существует вакцин, которые реально защищают от вирусов на 100 процентов, рассказал специалист Центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», вирусолог Анатолий Альтштейн. Его слова передает РБК.

Он объяснил, что даже самые лучшие вакцины в мире имеют защиту до 90 процентов, но таких примеров крайне мало. Вакцина от гриппа, пояснил Альтштейн, может защитить максимально на 60-70 процентов, и это уже очень хорошо. «Это конечно меньше будет давить эпидемию, снизит эпидемию, но не сможет ее полностью перекрыть», — рассказал вирусолог.

По его словам, самое значительное требование к вакцинам — это безопасность. При этом самой лучшей вакциной может считаться только «живая» вакцина, которая содержит в себе сам вирус. Ее, предполагает вирусолог, долго и трудно создавать. Для борьбы с коронавирусом нужна именно она, добавил он. «Это годами будет нас мучать. Нам нужна живая вакцина, которая будет эффективна почти на 100 процентов», — отметил специалист Центра имени Гамалеи.

Ранее стало известно, что в России началось производство второй отечественной вакцины от СOVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Определенные объемы препарата изготовят уже к концу года.

Первая российская вакцина от коронавируса — «Спутник V», массовое производство которой началось 15 августа, разработана в центре имени Гамалеи.