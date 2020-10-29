Пульмонолог рассказал о двух вариантах развития COVID-19 после заражения

Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции, один из них более распространен, рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов. Его цитирует РИА Новости в четверг, 29 октября.

По его словам, почти 80 процентов больных COVID-19 выздоравливают самостоятельно — путем естественного ответа иммунной системы. «И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — отметил специалист.

В то же время примерно у 20 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией развивается непропорциональный иммунитет, когда иммунная система начинает «фактически работать против своего организма». У таких пациентов наблюдаются сильные поражения легких, пояснил Аверьянов.

23 октября директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян рассказал о склонности курильщиков к заражению коронавирусом. По его словам, из-за курения повышается представленность рецептора АСЕ2, который называют «входными воротами» для коронавируса в клетки организма человека.