Пульмонолог назвал первые признаки поражения легких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал первые признаки поражения легких, при которых необходимо обратиться за медицинской помощью. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 24 сентября.

«Все симптомы дыхательной недостаточности и бронхо-легочной патологии: одышка, кашель, температура, мокрота», — сказал он.

По его словам, многие люди слишком поздно обращаются к врачу, что только ухудшает ситуацию. В то же время, по его словам, люди с хронической отдышкой сразу чувствуют перемены в своем состоянии. «Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу», — пояснил специалист.

В начале августа заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина рассказала об ошибочных способах восстановления легких после коронавируса. К ним относится надувание шариков и масляные ингаляции для «обеззараживания» бронхов. Полезное же воздействие окажут пешие прогулки. Также можно дуть через соломинку в воду, создавая сопротивление на выдохе, уточнила она.