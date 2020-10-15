Российские врачи объяснили повышение риска смерти от COVID-19 из-за ожирения

Российские врачи оценили высказывание академика РАН, гендиректора НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто о факторе, повышающем риск смерти от COVID-19 в девять раз. Своими рассуждениями они поделились в комментарии РБК.

По словам инфекциониста Валерия Безносенко, ожирение действительно повышает риск тяжелого течения заболевания после заражения коронавирусом. Эта особенность связана с нарушением обменных процессов и кровообращения. «Чем тяжелее масса тела, тем тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови. Метаболический синдром — это фактор риска и неблагоприятного течения любого инфекционного заболевания», — пояснил он.

Пульмонолог Сергей Пурясев добавил, что у страдающих ожирением граждан нарушается дыхание, поскольку у них диафрагма ограничена в движении. Кроме того, из-за обильного обильного жироотложения ухудшается работа сосудистой системы организма. «Получается, что у них одышка нарастает, при течении COVID-19 сосуды перестают функционировать, тромбируются, и у этих людей просто гипоксия начинается», — подчеркнул врач.

Ранее Шляхто заявил, что риск тяжелого течения увеличивается более чем в семь раз у пациентов с ожирением и почти в девять раз — риск летального исхода. Также он отметил, что неблагоприятное развитие заболевания может отчасти быть вызвано дефицитом витамина D в организме.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.