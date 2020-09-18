Названо отличие между первой и второй волной коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России не будет похожа на первую. Главные отличия «Парламентской газете» назвал директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

Он отметил, что в начале пандемии всплеск заболевания был связан с неготовностью системы здравоохранения, недостатком информации, нехваткой стационаров и большим количеством зараженных пациентов. По его мнению, во второй раз такое не повторится, но стоит ожидать небольшой рост заболеваемости из-за сезонности вирусных заболеваний, гриппа.

«Это будет накладывать определенный отпечаток на всю ситуацию. Каждый больной с лихорадкой будет рассматриваться с подозрением на коронавирусную инфекцию», — пояснил Шляхто.

Медик добавил, что уже сейчас наблюдается небольшой подъем числа инфицирований из-за начала учебного года и возвращения россиян из отпусков.

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее говорил, что специалисты ожидают подъем заболеваемости COVID-19 в ноябре. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока Россия находится на плато по распространению коронавируса, наблюдается незначительный рост новых случаев.