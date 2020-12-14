Российский ученый назвал важное отличие COVID-19 от гриппа

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков назвал россиянам важное отличие коронавируса от гриппа в беседе с URA.RU.

По его словам, COVID-19 мутирует гораздо дольше вируса гриппа, поэтому ожидать быстрых мутаций, из-за которых придется часто вакцинироваться, не стоит. В случае гриппа, каждый год появляется новый вариант, отметил российский ученый. При этом для коронавируса такой сценарий невероятен, поскольку он по-другому устроен.

Так, вирусы гриппа могут «постоянно между собой обмениваться и давать какие-то вариации». «У коронавируса же единый геном, и поэтому быстрое появление какого-то нового штамма практически невероятно», — сказал специалист. Он добавил, что благодаря этому вакцина от COVID-19 будет работать длительное время и обеспечивать хорошую защиту.

В ноябре глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что скорость мутирования коронавируса значительно ниже, чем у сезонного вируса гриппа. Он заверил, что с начала пандемии вирус SARS-CoV-2 не претерпел значительных изменений.