Гинцбург назвал отличие коронавируса от гриппа

Коронавирус в отличие от гриппа — круглогодичная инфекция, а не сезонная. Разницу назвал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, коронавирус хорошо распространяется и зимой, и летом, и осенью.

Он объяснил, что в случае с гриппом можно использовать вакцину, которая обеспечит организму защиту на 3-4 месяца.

В ноябре сообщалось, что коронавирус оказался в четыре раза заразнее гриппа. Как заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус, несмотря на такие показатели, около 80 процентов заразившихся переносят заболевание в легкой форме или не знают о нем.

В августе россиянам рассказали, что коронавирус отличается от гриппа и ОРВИ симптомами и продолжительностью заболевания. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, на начальном этапе заболевания проявляются примерно одинаково: человек чувствует легкую слабость, недомогание, у него несильно поднимается температура.

Через какое-то время начинаются различия — при легкой форме коронавируса человек может потерять обоняние и вкус, есть вероятность развития апатии. При тяжелой — температура повысится до 38,5-39 градусов, начнется кашель, одышка, ощущение нехватки воздуха. В таких случаях лучше госпитализироваться. При гриппе ощущаются головные боли и ломота в теле, он начинается резко с высокой температуры.

Различается и длительность течения болезни. У ОРВИ она составляет в среднем три-семь дней, при коронавирусе — две-три недели, при гриппе облегчение симптомов наступает через два-пять дней.