Коронавирус оказался в четыре раза заразнее гриппа

Заразность коронавируса в четыре раза выше, чем у гриппа. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава Алексей Мазус, сообщает газета «Известия».

Он отметил, что, несмотря на эти цифры, до 80 процентов заразившихся переносят заболевание в легкой форме, и многие даже не знают о своей болезни. Именно из-за этого важно проходить тестирование на инфекцию. «Вопрос диагностики важен прежде всего даже не для них, а для их бабушек и дедушек. Потому что для пожилых людей эта инфекция достаточно серьезная и грозная», — пояснил врач.

Мазус добавил, что за последние полгода в России и других странах удалось наладить работу по раннему выявлению инфекции, научиться лечить инфицированных и тем самым снизить смертность.

Ранее российские врачи заметили исчезновение гриппа на фоне пандемии COVID-19. В основном регистрировались родственные коронавирусу патогены вроде риновируса и парагриппа. Кроме того, у коронавирусной инфекции обнаружена способность вытеснять даже таких конкурентов, как опухоли. По словам медиков, у некоторых пациентов с начальной стадией рака после лечения от коронавируса исчезали показания для химиотерапии.