Названы последствия одновременного заражения коронавирусом и гриппом

В случае заражения гриппом и COVID-19 одновременно увеличивается риск летального исхода, а заболевание протекает тяжелее. Последствия назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

По словам эпидемиолога, риск летального исхода при одновременном заражении особенно увеличивается в группах риска. «Есть зарубежные публикации, что вирусы гриппа увеличивают количество рецепторов к коронавирусу на клетках верхних и нижних дыхательных путей», — добавила она.

Пшеничная напомнила россиянам, что прививку от гриппа необходимо сделать до начала сезона активности вируса — 1 ноября.

За прошедшие сутки в России выявили рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом. Их число составило 15 982 в 84 регионах. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).