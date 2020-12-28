Власти Москвы разрешили гулять по городу в новогоднюю ночь, однако организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый [такой] Новый год, не будет: ни каких-то массовых мероприятий, к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля "Путешествие в Рождество", не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается», — пояснил Немерюк.

Также он напомнил, что рестораны и кафе в столице 31 декабря могут работать до 23:00, а ледовые катки — до 22:00. «Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования — и в обязательном порядке количество посетителей — не более 25 процентов от вместимости зала», — сказал Немерюк и добавил, что в столице пройдут соответствующие рейды.

Ранее юристы рассказали россиянам о штрафах за нарушение ограничительных мер, которые можно получить в новогоднюю ночь. Размер взысканий варьируется от 500 рублей до 300 тысяч рублей, в некоторых случаях нарушителям грозит административный арест. В Москве по 15 января запрещена работа ресторанов и кафе в ночное время — а именно с 23:00 до 06:00. Аналогичные ограничения будут действовать еще в нескольких регионах.