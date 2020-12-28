Россия
 
Последние новости
Кадыров назвал сопляками «без идеи и совести» напавших на полицейских в Грозном
Купание отдыхающих в Черном море в декабре попало на видео
Шнурова лишили статуса святого пастафарианской церкви
В список СМИ-иноагентов впервые включили журналистов, художницу и правозащитника
В России снизилась младенческая смертность
Xiaomi представила флагман Mi 11
Louis Vuitton подняли на смех за воздушного змея по цене места в бизнес-классе
Третьяк объяснил поражение российской молодежки от Чехии на ЧМ по хоккею
Российские подростки задушили и изнасиловали воспитательницу детского сада
Диетологи назвали самые калорийные новогодние блюда и посоветовали альтернативу
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали необходимые для новогодней ночи лекарства

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В новогоднюю ночь есть риск переедания, поэтому необходимо запастись ферментами для пищеварения и антигистаминными препаратами на случай аллергии. Такие лекарства россиянам назвал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Георгий Введенский, передает агентство «Москва».

Введенский объяснил, что организм не всегда может справиться с большим объемом пищи.

Он добавил, что в аптечке должны быть препараты и средства для оказания первой помощи при травмах: средства для обеззараживания, повязки, бинты.

Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала, что во время празднования Нового года надо иметь под рукой аспирин и сорбенты, чтобы не было лишней интоксикации и головной боли. Она добавила, что также стоит заготовить средства для разжижения крови, так как переедание сгущает ее и оказывает нагрузку на печень.

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, если разбавлять или запивать водой некоторые алкогольные напитки, в первую очередь шампанское и вино. Она объяснила, что вода считается хорошим растворителем и обладает мочегонным эффектом, а также выводит из организма вредные вещества. Русакова добавила, что можно заменить воду любым напитком без сахара и употреблять их в перерывах между приемами пищи. Медик подчеркнула, что запивать крепкий алкоголь неэффективно, его лучше правильно закусывать салатами, мясом, сыром и другой едой, богатой белками и жирами.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рекомендовал запастись ферментами и антигистаминными препаратами к Новому году
Врач назвала самые важные препараты в «новогодней аптечке»
Диетолог назвала способ замедлить опьянение от алкоголя