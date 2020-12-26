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Врач назвала самые важные препараты в «новогодней аптечке»

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Самые важные препараты, которые нужно иметь в аптечке во время празднования Нового года, это аспирин и сорбенты. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, сообщает РИА Новости в субботу, 26 декабря.

«Чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», — пояснила она.

Специалист добавила, что переедание всегда сгущает кровь и оказывает повышенную нагрузку на печень, поэтому в праздники лучше иметь в аптечке средства для разжижения крови.

Ранее глава департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева дала россиянам рекомендации по выбору шампанского.

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