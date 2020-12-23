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Россиянам дали рекомендации по выбору черной икры

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Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Президент Союза осетроводов Александр Новиков дал рекомендации по выбору черной икры в беседе с радио Sputnik.

Эксперт посоветовал не покупать продукт сомнительного происхождения, даже если он стоит дешевле. По его словам, та икра, которую добыли браконьеры, может стать самым опасным продуктом на столе. «Осетр обитает в местах, где много ила <...> Но на дне оседают и различные вредные вещества. Вместе с илом они попадают в рыбу», — пояснил он.

Новиков отметил, что промышленный вылов осетровых в России под запретом, поэтому легально осетра для заготовки черной икры выращиваются на рыбных фермах.

Эксперт также призвал перед покупкой икры изучить историю компании-производителя. Он отметил, что следует обращать внимание на то, где находится рыбное хозяйство и какие технологии использует. «Надо проверить — не было ли замечено это хозяйство в подделках, подлогах, каких-то неблаговидных вещах по отношению к потребителям и фальсификации», — сказал эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала способ выбрать лучшую икру для праздничного стола. Она советует покупать икру, расфасованную в месте отлова. Если на банке указан не приморский город изготовления, скорее всего, это икра повторной засолки. Соответственно, в продукте будет больше соли и консервантов.

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