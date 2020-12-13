Диетолог назвала способ выбрать лучшую икру

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала способ выбрать лучшую икру для праздничного стола. Ее рекомендации опубликованы на сайте «Вечерняя Москва».

Специалист советует покупать икру, расфасованную в месте отлова. По ее словам, если на маркировке указан не приморский город изготовления, скорее всего, в банке икра повторной засолки. Соответственно, в продукте будет больше соли и консервантов.

Также Соломатина отметила, что максимально допустимый период от этапа посола до производства икры — не более месяца. По ее словам, если икра расфасована в декабре — это верный признак подделки. Деликатес следует покупать в жестяных или стеклянных банках. Они должны быть плотно закрыты и иметь специальные ярлыки.

Особое внимание необходимо обращать на цвет икры. В природе только икра лосося обладает красно-оранжевыми оттенками. А вот икра других видов рыб может быть светлой или серовато-желтой, зеленовато-бурой и иных оттенков Елена Соломатина Врач-диетолог

Настоящую икру сложно отличить от фальшивой из-за уротропина, уточняет врач. «Этот вредный консервант придает продукту здоровый и аппетитный вид, но человек, который полакомится деликатесом с его содержанием, может получить непоправимый удар по нервной системе, почкам, печени и зрению», — предупреждает она.

При покупке икры на рынке следует обращать внимание, чтобы не было лопнувших икринок, а масса продукта не заплыла жидкостью. Также важно внимательно читать названия на банках с икрой. «Например, надпись "Икра лососевая, зернистая" — признак подделки, — объясняет диетолог. — В нее могут положить все что угодно: самый дешевый продукт, просрочку, икру размороженной или старой рыбы».

Ранее Соломатина назвала наиболее аллергенные продукты новогоднего стола. В перечень потенциально опасных продуктов попали морские деликатесы, в частности рыба с красным пигментом, экзотические морепродукты и икра.