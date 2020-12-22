Врач назвала смертельную опасность красной икры

Российский врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев назвала смертельную опасность красной икры и раскрыла допустимое количество этого продукта в рационе. Ее слова приводит NEWS.ru.

В красной икре чрезмерно много соли — около 10 граммов на 100 граммов продукта, при этом Всемирная организация здравоохранения советует потреблять не более 4,5 грамма соли в сутки. По словам врача, большое количество соли, содержащееся в красной икре, влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы и может привести к гипертонии и снижению иммунитета.

Кроме того, этот деликатес способен вызвать серьезную аллергическую реакцию вплоть до отека Квинке и анафилактического шока. Особую опасность для здоровья представляет некачественная или просроченная икра. Такой продукт негативное влияет на работу почек, печени, нервной системы и может вызывать ботулизм, который нередко приводит к летальному исходу.

Перед покупкой красной икры Ноев рекомендует проверять целостность упаковки, срок годности и состав продукта — в нем не должно быть красителей и ароматизаторов. Диетолог призывает отдавать предпочтение стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок. При этом банки с икрой должны храниться строго в холодильниках.

Рекомендую брать малосольную икру. Ведь чем больше соли кладут в продукт, тем выше вероятность, что он уже не первой свежести Александра Ноев Российский врач-диетолог, нутрициолог

Специалист рекомендует есть деликатес не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. В дни, когда человек лакомится красной икрой, ему стоит избегать других соленых продуктов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала способ выбрать лучшую икру для праздничного стола. Она советует покупать икру, расфасованную в месте отлова. Если на банке указан не приморский город изготовления, скорее всего, это икра повторной засолки. Соответственно, в продукте будет больше соли и консервантов.