Россиянам рассказали о штрафах в новогоднюю ночь

Юристы рассказали россиянам о штрафах за нарушение ограничительных мер, которые можно получить в новогоднюю ночь. Размер взысканий варьируется от 500 рублей до 300 тысяч рублей, в некоторых случаях нарушителям грозит административный арест, сообщает РИА Новости.

В Москве по 15 января запрещена работа ресторанов и кафе в ночное время — а именно с 23:00 до 06:00. Аналогичные ограничения будут действовать в Новый год в Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Пензе, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ставропольском крае, Туле, Тюмени, ХМАО-Югре, Челябинске, Ярославле. При этом в Санкт-Петербурге заведениям общественного питания и вовсе запретили работу. За нарушение правил ресторанам грозит штраф до 300 тысяч рублей, посетителям — до 30 тысяч.

Россиянам напомнили, что ограничения на проведение в новогоднюю ночь массовых мероприятий также действуют и в отношении частных вечеринок с кейтерингом и большим количеством гостей. Их организаторы и участники рискуют получить штрафы до 30 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч — для юридических. А в Оренбургской области и вовсе нельзя приводить домой больше десяти человек.

Гости новогодних корпоративов обязаны носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию. Средства индивидуальной защиты можно снимать только за столом. За нарушения при проведении мероприятий предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении – приостановка деятельности организации на 90 суток.

Ранее адвокат Олег Сухов напомнил россиянам о возможных штрафах из-за слишком шумного празднования Нового года. Согласно федеральному закону, шум в ночное время (с 23 до 7 часов) не должен превышать спокойную речь человека. За несоблюдение требований гражданина могут оштрафовать на одну тысячу рублей. При этом региональные законы могут отличаться.