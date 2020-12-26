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Россияне назвали важнейшие дела перед Новым годом

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россияне составили список важнейших дел на последние дни 2020 года, среди которых — покупка подарков родным, похудение и завершение ремонта. Об это сообщает РБК со ссылкой на опрос портала Superjob.

Так, самым популярным ответом (12 процентов) стал вариант «Купить подарки родным и друзьям». При этом женщины выбирали его почти в два раза чаще, чем мужчины (15 против 8 процентов).

Украсить дом и нарядить елку за последнюю неделю перед Новым годом планируют четыре процента респондентов.

Шесть процентов рассчитывают успеть доделать ремонт, а два процента — похудеть. Такое же число опрошенных заявили о том, что хотят погасить все долги.

При этом у 16 процентов граждан, участвующих в опросе, все дела уже сделаны.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян (29 процентов) хотят найти новую работу в 2021 году, а около половины (45 процентов) хотели бы увеличить доходы.

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