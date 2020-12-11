Россияне массово пожелали встретить Новый год в дороге

Российские туристы массово захотели встретить Новый год в дороге — о таком желании заявили больше половины россиян. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, выяснилось, что 58 процентов респондентов хотели бы оказаться в новогоднюю ночь в самолете, а 42 процента — в поезде. При этом большинство (63 процента опрошенных) мечтают в этот момент направляться в теплые страны.

Также стало известно, что, если бы новогоднюю ночь пришлось провести в дороге, 38 процентов россиян обязательно нарядились бы в тематические костюмы.

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Больше всего голосов получили наряды Деда Мороза и Снегурочки — так оделись бы 27 процентов путешественников. Другие 23 процента туристов решились бы на костюм мифических существ, например, эльфа, гнома или феи.

В целом, как будут отмечать Новый год, пока решили 45 процентов опрошенных, остальные будут думать об этом в ближайшее время.

Ранее в декабре эксперты определили самые популярные и выгодные даты для отпуска среди российских туристов на новогодние каникулы. Большинство авиабилетов для перелетов внутри страны в указанный период приобретается на вылеты 30 декабря (15,2 процента бронирований), 29 декабря (11,3 процента) и 31 декабря (9 процентов).

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