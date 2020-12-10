Определены самые выгодные даты для отъезда в отпуск по России на Новый год

Эксперты определили самые популярные и выгодные даты для отпуска среди российских туристов на новогодние каникулы. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство авиабилетов для перелетов внутри страны в указанный период приобретается на вылеты 30 декабря (15,2 процента бронирований), 29 декабря (11,3 процента) и 31 декабря (9 процентов). При этом наиболее выгодными днями для отъезда оказались 1, 3 и 4 января, а самым дорогим — 9 января.

Вдобавок стало известно, что в новогоднее путешествие на поезде в текущем году россияне чаще всего планируют отправиться 30 декабря (12,4 процента) или 29 декабря (9,7 процента). Так, самые низкие средние чеки на железнодорожные билеты зафиксированы с выездом 31 декабря.

8 декабря сообщалось, что российские туристы решили использовать единственную возможность покататься на лыжах и сноубордах в текущем сезоне и массово отправились на отечественные горнолыжные курорты. В частности, отмечается, что главной заменой зимнему отдыху в Европе стал Шерегеш, куда пришли «большие» туроператоры и был запущен дополнительный рейс из Москвы.