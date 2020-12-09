Россиянин купил путевку в Турцию и сэкономил на праздновании Нового года

Россиянин купил путевку в Турцию на январские каникулы и сэкономил на праздновании Нового года. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил турист, он привык каждый год отправляться в путешествие на праздники, но в этом году выбор оказался ограничен — и потому пал на Турцию. Изучив разные варианты размещения, автор блога отыскал пятизвездочный отель с двухразовым питанием за 79 евро (семь тысяч рублей).

«То есть, всего 158 евро за две ночи, подчеркиваю, с завтраками и ужинами! Вы дома больше проедите в Новый год. Это просто даром за пять звезд и условия, которые предоставляются», — написал он, пояснив, что в отеле есть крытый бассейн, SPA и оздоровительный центр с хаммамом и сауной.

Турист подчеркнул, что в январе никакого пляжного и курортного отдыха в Анталье не предвидится, зато есть возможность «получить отличный сервис». «Немного отдохнуть, а затем двинуться на автомобиле осматривать Турцию и ее достопримечательности. Например, Каппадокию, столицу Анкару, побережье с крепостями и красивым морем даже зимой», — отметил путешественник.

Ранее другая российская туристка купила недельный тур в Турцию за 16 тысяч рублей и поделилась впечатлениями. По словам девушки, единственным недостатком оказалось отсутствие пляжа, которое компенсировали живописный берег и чистое море.