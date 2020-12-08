Россиянка выбрала отпуск в Турции вместо Сочи и поделилась впечатлениями

Российская туристка купила недельный тур в Турцию за 16 тысяч рублей и поделилась впечатлениями. О своем отдыхе она рассказала в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила россиянка, изначально она планировала полететь в Сочи, но затем решила отправиться в Турцию. По ее словам, стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле на Кубани составляла 49 тысяч рублей без перелета, тогда как за границей они с супругом нашли более бюджетный вариант — за 32 тысячи рублей на двоих.

«Нам подвернулась путевка в Анталью на семь ночей, ранний прилет и поздний вылет, четырехзвездочный отель с системой все включено, хорошим рейтингом и видом на море. Плюс температура 35 градусов тепла», — рассказала туристка, пояснив, что цена оказалась такой, потому что тур был «горящим», с вылетом через два дня.

Как отметила россиянка, отель оказался новым и современным, в трех минутах ходьбы от моря. Питание было, как в «средней пятерке», с мясом, рыбой и перекусами в виде фруктов, бургеров и картошки фри.

Единственным нюансом, который мог бы смутить постояльцев, стало отсутствие пляжа — к морю нужно было спускаться по лестнице. Но туристка нашла и в этом плюсы — живописный берег и чистое прозрачное море.

«Не о чем не пожалели, выбрав Турцию вместо Сочи. Еще и сэкономили!» — подытожила автор блога.

Ранее другая российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, назвала плюсы и минусы новой организации питания по системе «шведский стол». Главными преимуществами, по ее мнению, стали удобный сервис и гигиеничность.