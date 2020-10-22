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Россиянка раскрыла способы сэкономить на еде в путешествиях

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Фото: Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ / Яндекс.Дзен

Российская туристка раскрыла четыре простых способа сэкономить на еде в путешествиях. Своими рекомендациями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь девушка посоветовала не завтракать в отеле, поскольку стоимость питания обычно высока и обходится в среднем в тысячу рублей. «Не была в Турции, но в Европе завтрак не всегда представляет собой роскошный шведский стол — зачастую это пара видов круассанов, колбаса, сыр, чай, кофе. По-моему, дороговато», — написала она.

Вместо этого, добавила девушка, она устраивает себе «вкусный утренний ритуал» в номере, предварительно купив еду в супермаркете и потратив на это максимум три-четыре евро (270-360 рублей).

Кроме того, россиянка порекомендовала не обедать возле достопримечательностей, поскольку там может быть дороже, и не заказывать в ресторанах слишком много блюд. Для начала, считает она, можно попробовать что-то одно и лучше из национальной кухни.

«Традиционные блюда всегда подают большими порциями, стараясь показать превосходство своего заведения перед другими, при этом цена относительно невысока. Также многие места предлагают бесплатно продегустировать их фирменные закуски. Например, в Мадриде это тапасы, а в Амстердаме — сыры», — написала она, добавив, что никогда не отказывается от угощений.

Кроме того, туристка призналась, что всегда берет с собой воду в рюкзаке.

«Это обходится мне всего в 30-50 центов (не дороже 60 рублей), в то время как чай в заведении будет стоить не дешевле двух-трех евро. Поначалу боялась, что выгонят со словами: "Извините, у нас со своим нельзя". Но ни разу за годы путешествий не было прецедентов», — пояснила блогерша.

Она добавила, что такая привычка позволяет ей через некоторое время после обеда зайти в отдельную кофейню, тем самым «организовав небольшой перерыв и разбавив досуг».

«Таким образом, поездки получаются более бюджетными, при этом я не отказываю себе в удовольствии вкусно поесть», — подытожила российская путешественница.

Ранее другая блогерша раскрыла способы быстро накопить на отдых за границей. Туристка предложила проанализировать траты и отказаться от всех покупок, не связанных с питанием и здоровьем.

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