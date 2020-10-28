Россиянка развеяла популярные мифы об отдыхе в Турции

Российская туристка, побывавшая в Турции, развеяла мифы об отдыхе на местных курортах. Соответствующей информацией она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь, по ее словам, не соответствуют действительности заявления о том, что турки пристают к женщинам. «Встречаются некоторые экземпляры, как и во всех странах, не более того. Даже в самых туристических городах вас никто не станет хватать за руку, тем более намекать на что-то непристойное», — заметила она.

Кроме того, считает россиянка, отдыхающие введены в заблуждение по поводу того, что большинство уличных торговцев в Турции крайне навязчивы и от них трудно отделаться, — в действительности они бы не стали торговаться за каждую лиру. В целом на улицах местных городов «всегда все тихо, и ничего неожиданного или экстренного произойти не может».

Еще одним популярным вымыслом считается мнение о том, что в стране все дешево, в частности проживание и питание — на самом деле туры в комфортные отели за последнее время подорожали едва ли не в два раза.

«Десять лет назад туры в очень хорошие "5 звезд" с включенным "шведским столом" стоили 15 тысяч рублей на человека за десять дней. В 2020 году за эту цену можно улететь только в крайне скромные "три звезды"», — указала автор блога, подчеркнув, что «обожаемое всеми "все включено"» уже давно изменилось, и в Турцию теперь туристы едут не только ради него.

26 октября российский турист, отдыхающий в Турции во время пандемии коронавируса, раскрыл преимущества поездки на местные курорты в ноябре. По его словам, как правило, ноябрь лучше всего подходит для спа-процедур, посещения бассейна, массажа, сауны и хамама. В то же время нередко туристы могут рассчитывать на пляжный отдых.