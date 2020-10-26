Россиянин спрыгнул с 20-метровой скалы в Турции и удивил отдыхающих

Россиянин спрыгнул в море с 20-метровой скалы в турецкой Анталье и удивил других отдыхающих. На видео, размещенное турецким порталом Yeni Alanya, обратил внимание «Турпром».

На кадрах видно, как двое мужчин с разбега прыгают в воду с отвесной скалы в парке Ататюрк в районе Муратпаша. За происходящим наблюдают их друзья, один из которых снимает все на мобильный телефон. «Вы сошли с ума», — комментирует очевидец за кадром.

По данным турецкого портала, один из пловцов — местный житель, а второй — иностранец, предположительно, русский. Ни один из них не пострадал.

Ранее в сети появилось видео с полной туристкой, прыгнувшей со скалы в Черном море. Запись рассмешила пользователей, которые призвали вручить пловчихе «Оскара» за эффектное появление в кадре.