Россияне массово отправятся на новогодние каникулы по одному направлению

Россияне массово отправятся в Крым на новогодние каникулы. О том, что туристы ринутся в отпуск по одному направлению, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Как отметил чиновник, зимой для туристов будет работать более 300 отелей, санаториев и пансионатов, бронирование новогоднего отдыха в которых уже превысило 70 процентов. «По некоторым средствам размещения эта цифра уже выше», — сказал министр.

Волченко подчеркнул, что все крымские объекты выполняют требования Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавируса.

Ранее жителям России, которые любят встречать Новый год вне дома, рассказали о шансах провести праздничную ночь в ресторане или кафе на фоне ограничительных мер в регионах из-за пандемии. В Крыму все заведения общепита будут работать до 22:00, а в отелях и санаториях полуострова новогодние праздники будут проводиться в компромиссном формате — на свежем воздухе.