Россияне массово ринутся в отпуск по трем направлениям в 2021 году

Российские туристы грядущим летом массово ринутся в отпуск по нескольким направлениям — туроператоры определили трех лидеров сезона 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский, пишет портал Ассоциации туроператоров России.

Согласно его прогнозу, в число лидирующих маршрутов по акции раннего бронирования войдут Сочи, Крым и Анапа. «На эти направления придется около 60 процентов всех летних продаж», — пояснил специалист.

Собеседник портала также отметил, что средняя продолжительность поездок, вероятнее всего, увеличится до 10 дней, так как более половины туристов предпочтут путешествия на личном автомобиле — более того, на сегодняшний день уже каждая пятая заявка на следующее лето приходится на отель с собственной парковкой.

Вдобавок, заметил Уманский, преимущественно путешественники интересуются объектами размещения в категории пяти и четырех звезд.

20 ноября эксперты журнала National Geographic опубликовали рейтинг лучших стран, которые стоит посетить туристам в 2021 году. Так, Великобритания вошла в топ-25 сразу в нескольких направлениях. Например, восточный город Ковентри стал лидером в номинации «Культура и история», пеший маршрут вдоль побережья Англии (England Coast Path) — в номинации «Семейное путешествие», а Шотландия, по мнению жюри, оказалась самой красивой с точки зрения природных пейзажей.